Pistoia c’è un coccodrillo nel laghetto | scattate le ricerche

A Pistoia, nel quartiere Masiano, è stato segnalato la presenza di un animale che si suppone essere un coccodrillo nel laghetto di un vivaio di piante ornamentali. Questa informazione ha portato sul posto i carabinieri forestali e i vigili del fuoco, che hanno avviato una serie di verifiche all’interno dell’area. Le autorità stanno ispezionando il laghetto artificiale per accertare la natura dell’animale e valutare eventuali interventi necessari. Nessuna altra informazione è stata comunicata al momento.

(Adnkronos) – "C'è un coccodrillo nel laghetto". I carabinieri forestali e i vigili del fuoco hanno compiuto una serie di verifiche all'interno di un laghetto artificiale, che si trova in un vivaio di piante ornamentali in località Masiano, frazione del comune di Pistoia. L'intervento, spiegano, è scattato in seguito alla segnalazione da parte di un cittadino che ha riferito di aver notato nell'invaso la sagoma di un rettile, presumibilmente un coccodrillo della lunghezza di circa due metri. Sul posto sono intervenuti tempestivamente anche i veterinari dello zoo di Pistoia per supportare le operazioni e gestire un eventuale recupero dell'animale. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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