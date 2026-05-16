Nella giornata del 16 maggio 2026, a Pistoia, è stato segnalato un presunto avvistamento di un animale simile a un coccodrillo nel laghetto di una zona periferica. La notizia ha portato immediatamente all’attivazione di forze di polizia, vigili del fuoco e personale delle autorità forestali, che hanno iniziato le ricerche sul territorio. Le ricerche sono tuttora in corso, mentre le forze dell’ordine stanno verificando la presenza di eventuali tracce o altri segni che possano chiarire la natura dell’animale segnalato.

Pistoia, 16 maggio 2026 – L’avvistamento di quello che sembrava a tutti gli effetti un coccodrillo ha fatto scattare le ricerche nei dintorni di Pistoia. Accade in località Masiano, in un piccolo specchio d’acqua privato. E’ qui che un cittadino ha detto di aver visto la sagoma in acqua. Sconvolto, ha subito chiamato le forze dell’ordine. A intervenire sono stati i carabinieri Forestali, arrivati nei dintorni del laghetto insieme alla prefettura, ai vigili del fuoco e ai veterinari dello zoo di Pistoia, per capire la situazione e prendere eventuali provvedimenti in caso l’animale fosse stato davvero trovato. Tutto accade nella giornata di sabato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - ”C’è un coccodrillo nel laghetto”: scattano emergenza e ricerche, Forestali e prefettura in zona

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