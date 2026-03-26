Italia Irlanda del Nord LIVE 2-0 | raddoppio degli azzurri con Kean!

Alle 20.45 si gioca alla New Balance Arena di Bergamo la partita tra Italia e Irlanda del Nord, valida per la semifinale playoff dei Mondiali. La squadra italiana ha già segnato un gol e ha raddoppiato, portandosi avanti con Kean. Seguiamo l'incontro in diretta.

Inter News 24 Appuntamento alle 20.45 alla New Balance Arena di Bergamo per Italia Irlanda del Nord, semifinale playoff per i Mondiali: seguila live con noi. Tutto pronto alla New Balance Arena di Bergamo per Italia Irlanda del Nord, il match valevole per la semifinale dei playoff per qualificarsi ai Mondiali 2026 in programma negli Stati Uniti, in Canada e in Messico. In palio c’è la finale, da disputare in trasferta contro una tra Galles e Bosnia ed Erzegovina, per provare a staccare il pass e tornare a giocare una Coppa del Mondo a dodici anni dall’ultima partecipazione. In caso di sconfitta, gli Azzurri disputeranno comunque un’amichevole contro la perdente dell’altra semifinale. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Italia Irlanda del Nord LIVE 2-0: raddoppio degli azzurri con Kean! Articoli correlati Italia Irlanda del Nord 2-0 LIVE: raddoppiano gli azzurri con Keandi Redazione JuventusNews24Italia Irlanda del Nord LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per i playoff dei... Leggi anche: Italia-Irlanda del Nord per il Mondiale: Tonali gol. Raddoppio di Kean |Live 1-0 ITALIA NORVEGIA 1-4 ADANI SFOTTE LOCATELLI! #news #adani #calcio #football #perte Altri aggiornamenti su Italia Irlanda del Temi più discussi: Mondiali, bivio Italia. Gattuso: 'Giochiamo con il dente avvelenato'; Italia-Irlanda del Nord: allarme in difesa per Gattuso. La probabile formazione; Italia - Irlanda del Nord: come funzionano i ripescaggi per il Mondiale di Calcio 2026 e dove vedere la partita; Dove vedere Italia-Irlanda del Nord per le qualificazioni del Mondiale 2026. Live Italia-Irlanda del Nord 2-0, gli azzurri raddoppiano con KeanÈ il giorno. Il giorno in cui torna in campo l’Italia, e lo fa per giocarsi una qualificazione ai Mondiali che manca ormai da troppo. Quasi 12 anni fa l'ultima partita ... ilmattino.it Italia-Irlanda del Nord, diretta playoff Mondiali: risultato in tempo reale, arriva il raddoppioGli Azzurri tornano in campo per contendere alla selezione di O'Neill il primo atto degli spareggi per le qualificazioni alla Coppa del Mondo 2026 ... tuttosport.com Il primo tempo di Italia-Irlanda del Nord finisce senza goal: gli azzurri ci provano, ma senza efficacia facebook #Italia-Irlanda del Nord: la probabile formazione azzurra, i dubbi di #Gattuso x.com