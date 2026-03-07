Juventus Pisa streaming e diretta tv | dove vedere la partita di Serie A

Oggi alle 20,45 si gioca Juventus-Pisa all’Allianz Stadium di Torino, partita valida per la 28esima giornata della Serie A 2025-2026. La partita sarà visibile in streaming e in diretta tv, con le formazioni ufficiali e le probabili scelte dei club. La sfida coinvolge le due squadre italiane, senza ulteriori dettagli sui protagonisti o sugli sviluppi del match.

JUVENTUS PISA STREAMING TV – Oggi, sabato 7 marzo 2026, alle ore 20,45 Juventus e Pisa scendono in campo all’Allianz Stadium di Torino, partita valida per la 28esima giornata della Serie A 2025-2026. Dove vedere Juventus Pisa in diretta tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio: La partita di Serie A tra Juventus e Pisa sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma online DAZN e via satellite sui canali di Sky Sport. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. Il calcio d’inizio di Juventus Pisa è in programma per le ore 20,45 di oggi, sabato 7 marzo 2026. 🔗 Leggi su Tpi.it

