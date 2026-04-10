Roma Pisa streaming e diretta tv | dove vedere la partita di Serie A

Venerdì 10 aprile 2026 alle 20:45 si disputa allo stadio Olimpico di Roma la partita tra la squadra di casa e il Pisa, valida per la 32esima giornata della Serie A 2025-2026. La gara sarà trasmessa in diretta streaming e in tv, con le formazioni ufficiali che saranno annunciate prima del calcio d'inizio. La sfida coinvolge due squadre della massima divisione italiana.

Roma Pisa streaming live, tv e probabili formazioni della partita della Serie A. ROMA PISA STREAMING TV – Oggi, venerdì 10 aprile 2026, alle ore 20,45 Roma e Pisa scendono in campo allo stadio Olimpico di Roma, partita valida per la 32esima giornata della Serie A 2025-2026. Dove vedere Roma Pisa in diretta tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio: Dove vederla in tv e live streaming. La partita di Serie A tra Roma e Pisa sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma online DAZN e via satellite sui canali di Sky Sport. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. 🔗 Leggi su Tpi.it

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Roma-Pisa: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie ALa partita tra Roma e Pisa è in programma alle ore 20.45 allo stadio Olimpico e sarà visibile in diretta tv su Dazn e Sky. La diretta streaming sarà disponibile anche su Skygo e Now. tuttosport.com

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