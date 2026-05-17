Pisa-Napoli l’undici ufficiale azzurro | Conte sorprende!
Il Napoli ha annunciato la formazione ufficiale per la partita contro il Pisa, con Antonio Conte che ha scelto i suoi undici titolari. Nella lista dei giocatori convocati ci sono alcune novità rispetto alle precedenti uscite, ma non sono stati forniti dettagli sui motivi delle scelte. La formazione comprende i titolari più in forma e alcuni elementi che hanno debuttato in questa stagione. La partita si svolgerà sul campo di casa del Pisa, con un pubblico di tifosi pronti a sostenere le due squadre.
Ecco le scelte di Antonio Conte in vista dell’importante sfida contro il Pisa. Di seguito l’undici ufficiale del Napoli. Ancora fuori dall’undici titolare De Bruyne dopo Bologna, ma torna in panchina. Accanto ad Alisson Santos e dietro Hojlund ci sarà Elmas. In porta ci sarà Meret, che torna dal 1'. Di seguito l’undici completo. NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Elmas, Alisson Santos; Hojlund. Sono Massimiliano Libro Muscarà, nato a Messina il 10092001. Aspirante giornalista, coltivo la mia passione attraverso la scrittura di pezzi online, conduzione radiofonica e trasmissioni sul web, tutte riguardanti lo sport e in particolar modo il calcio, il mio sport preferito. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
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