Pisa-Napoli l’undici ufficiale azzurro | Conte sorprende!

Il Napoli ha annunciato la formazione ufficiale per la partita contro il Pisa, con Antonio Conte che ha scelto i suoi undici titolari. Nella lista dei giocatori convocati ci sono alcune novità rispetto alle precedenti uscite, ma non sono stati forniti dettagli sui motivi delle scelte. La formazione comprende i titolari più in forma e alcuni elementi che hanno debuttato in questa stagione. La partita si svolgerà sul campo di casa del Pisa, con un pubblico di tifosi pronti a sostenere le due squadre.

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