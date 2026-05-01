"> Il Napoli si prepara alla sfida contro il Como con un’idea chiara: continuità. Come racconta Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport, Antonio Conte è orientato a confermare in blocco la formazione che ha travolto la Cremonese nell’ultimo turno. Vincenzo D’Angelo, nel suo approfondimento sulla Gazzetta dello Sport, sottolinea come l’allenatore azzurro voglia dare fiducia agli uomini che hanno garantito equilibrio e qualità, rinunciando definitivamente al sistema dei “Fab Four”. Secondo quanto riportato da Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport, l’unico dubbio riguarda la difesa, dove Beukema è leggermente favorito su Olivera nel terzetto arretrato, anche alla luce dell’assenza di Juan Jesus, fermo per motivi personali.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Napoli, Conte conferma l’undici: “Niente Fab Four, Hojlund a caccia del gol”

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