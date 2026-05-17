Pisa-Napoli le ultime dai campi | Hiljemark ritrova Marin dal 1' Conte dubbio Beukema-Spinazzola

Da gazzetta.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel match tra Pisa e Napoli, l’attenzione si concentra sui giocatori in campo e sulle scelte dei rispettivi allenatori. L’ex giocatore del Catanzaro potrebbe scendere in campo dal primo minuto, dopo un’assenza di due mesi e mezzo a causa di un infortunio al ginocchio sinistro. Nel Napoli, invece, il tecnico sta valutando un possibile cambio di formazione con un dubbio tra due difensori, Beukema e Spinazzola. Le formazioni ufficiali saranno annunciate poco prima della partita.

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Pisa e Napoli si affrontano alla Cetilar Arena con obiettivi differenti: per i toscani, già retrocessi, c'è da evitare la peggior striscia di sconfitte consecutive del club nel Dopoguerra, mentre per gli azzurri c'è da chiudere, in via definitiva, il discorso Champions League. La buona notizia per Hiljemark è legata al possibile rientro dal 1' di Marin, che ha smaltito l’infortunio al collaterale del ginocchio sinistro. Conte, invece, ritrova Neres tra i convocati. In silenzio per tenere alta la concentrazione e provare a evitare che questo campionato finisca con l’essere il peggiore tra quelli disputati dal Pisa in Serie A. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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