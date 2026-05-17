Pisa-Napoli le ultime dai campi | Hiljemark ritrova Marin dal 1' Conte dubbio Beukema-Spinazzola

Nel match tra Pisa e Napoli, l’attenzione si concentra sui giocatori in campo e sulle scelte dei rispettivi allenatori. L’ex giocatore del Catanzaro potrebbe scendere in campo dal primo minuto, dopo un’assenza di due mesi e mezzo a causa di un infortunio al ginocchio sinistro. Nel Napoli, invece, il tecnico sta valutando un possibile cambio di formazione con un dubbio tra due difensori, Beukema e Spinazzola. Le formazioni ufficiali saranno annunciate poco prima della partita.

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