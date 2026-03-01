Ternana-Campobasso ultime dai campi e probabili formazioni | dubbio sulla trequarti per le Fere

Alle ore 17, al Liberati, si sfidano Ternana e Campobasso in un match decisivo per entrambe le squadre. La formazione di casa potrebbe schierare una trequarti con alcuni dubbi, mentre i molisani arrivano con l’intento di ottenere un risultato positivo. La gara apre un marzo importante, con entrambe le squadre pronte a darsi battaglia sul campo.

Inizia un mese di marzo di 'fuoco' per Ternana-Campobasso. Le due squadre si sfidano al Liberati (ore 17.30) appaiate al quarto posto della graduatoria. I rossoverdi hanno sconfitto in sequenza Ravenna, Pineto e Forlì riscattando le prove contro Torres e Pontedera. I molisani hanno battuto la.

Ternana-Campobasso, Fabio Liverani: Squadra serena e bivio stagionale. No esaltazione ma solo grande concentrazioneIl tecnico presenta la gara di domenica 1 marzo: Fondamentale rimanere equilibrati, avere percezione del pericolo, senza cali d'attenzione ... today.it

Pronostico Ternana vs Campobasso FC – 1 Marzo 2026Nel contesto della Serie C, la sfida tra Ternana e Campobasso FC in programma il 1 Marzo 2026 alle 17:30 al Stadio Libero Liberati promette intensità e ... news-sports.it

Ternana - Campobasso. Nostalgia e ricordi...Marco Maestripieri, ternano doc, al Liberati con la maglia del Campobasso...lo sapete chi è il tifoso che lo omaggia con un mazzo di fiori Il mitico Micicio! - facebook.com facebook

Il fattore Liberati: precedenti favorevoli per Ternana-Campobasso x.com