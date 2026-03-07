Nella partita tra Fiorentina e Parma, l'attenzione si concentra su Vanoli, che deve decidere se schierare Kean, ancora in dubbio a causa di una contusione alla tibia. La Fiorentina ha anche un problema in difesa, con Cuesta che deve affrontare un'emergenza a causa di un infortunio. La partita si avvicina e le scelte dei tecnici dipendono dalle condizioni dei giocatori.

Fiorentina e Parma si sfideranno domani, domenica 8 marzo (ore 15), per la 28ª giornata di Serie A. Per i viola l'obiettivo è riconquistare la fiducia dei propri tifosi dopo le ultime due uscite tutt'altro che brillanti tra Conference League e campionato, mentre per i gialloblù, reduci da un mese caratterizzato da tre vittorie e un pareggio, il momento è positivo. Vanoli, intanto, si porta dietro il dubbio Kean: il tecnico valuterà in extremis le condizioni dell'attaccante, alle prese con una contusione alla tibia. Cuesta, sull'altro versante, dovrà invece essere bravo a gestire l'emergenza in difesa con Valenti squalificato, Britschgi out per un fastidio alla coscia sinistra e Ndiaye ancora in fase di recupero. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Fiorentina-Parma, le ultime dai campi: Vanoli col dubbio Kean. Emergenza in difesa per Cuesta

PARMA - Se crei tanto contro una grande squadra e non segni, se poi ti abbassi e cerchi di ripartire in contropiede tenendo nella tua metà campo...

