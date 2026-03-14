Napoli-Lecce le probabili formazioni | Anguissa torna titolare in panchina McTominay e De Bruyne

Alle 18 si gioca Napoli-Lecce, con Anguissa che torna in campo dal primo minuto, mentre in panchina restano McTominay e De Bruyne. Le probabili formazioni sono state annunciate da entrambe le squadre, con le scelte di Conte e Di Francesco che si preparano per questa sfida. La partita rappresenta un momento importante per le rispettive rose.

Napoli -Lecce: le probabili formazioni e le scelte di Conte e Di Francesco. Alle 18 ci sarà il fischio d’inizio. Sky Sport non dà De Bruyne titolare: il belga dovrebbe partire dalla panchina. Una scelta che sorprende, considerando che altre fonti nelle ultime ore lo indicavano tra i possibili titolari dal primo minuto. Le probabili formazioni. Napoli (3-4-2-1): Meret; Beukema, Buongiorno, Olivera; Politano, Anguissa, Gilmour, Spinazzola; Elmas, Alisson Santos; Højlund. All. Conte Senza Vergara, out per infortunio per almeno un mese, Conte ritrova due big. a centrocampo dovrebbe tornare dal 1? Anguissa: McTominay dovrebbe partire dalla panchina. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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