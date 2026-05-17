Pisa-Napoli le formazioni | Conte manda in panchina De Bruyne giocano Elmas e Meret

Da ilnapolista.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella partita tra Pisa e Napoli, Antonio Conte ha deciso di non schierare De Bruyne, lasciandolo in panchina. La formazione partenopea vede quindi in campo Elmas e Meret, mentre il belga non figura tra i titolari. La scelta di Conte ha suscitato discussioni, considerando l’importanza della sfida che può determinare la qualificazione in Champions League. La partita si gioca in un contesto di alta posta in gioco, con il Napoli che punta a consolidare la propria posizione in classifica.

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Antonio Conte manda in panchina De Bruyne. Netta bocciatura per il belga nella partita più importante della stagione visto che vale la qualificazione Champions. E il tecnico spedisce in panca Kdb e si affida a Elmas. In porta va Meret e non il disastroso Milinkovic Savic. Manca un’ora esatta al match contro il Pisa che potrebbe decidere la qualificazione in Champions del Napoli. Gli azzurri giocheranno in contemporanea con Milan-Juve, Roma e Como, tutte in lotta per un posto nell’élite europea. Sarà un mezzogiorno di fuoco. Ecco le scelte di Conte e Hiljemark. Pisa-Napoli, le formazioni ufficiali. PISA (3-5-2): Semper; Caracciolo, Canestrelli, Calabresi; Angori, Akinsanmiro, Aebischer, Hojholt, Leris; Moreo, Stojilkovic. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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