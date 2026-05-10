Cremonese-Pisa | Giampaolo sceglie Vardy Hiljemark punta su Stojilkovic

Nella partita tra Cremonese e Pisa, l’allenatore cremonese ha deciso di schierare Vardy in attacco, mentre Hiljemark ha scelto di puntare su Stojilkovic a centrocampo. La sfida si concentra su come il centrocampo cremonese riuscirà a contrastare le avanzate del Pisa e su chi saprà meglio approfittare degli spazi lasciati dalla difesa a tre di entrambe le squadre. La partita si presenta aperta e combattuta.

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? Punti chiave Come farà il centrocampo cremonese a bloccare le infiltrazioni del Pisa?. Chi riuscirà a sfruttare gli spazi lasciati dalla difesa a tre?. Quale tattica userà Giampaolo per neutralizzare il duo Loyola-Akinsanmiro?. Come influirà la spinta degli esterni pisani sulla linea di quattro?.? In Breve Sfida valida per la 36esima giornata di campionato allo stadio Zini.. Modulo 4-2-3-1 per la casa con Audero, Maleh, Grassi, Barbieri, Bonazzoli e Vandeputte.. Assetto 3-5-1-1 per gli ospiti con Semper, Bozhinov, Caracciolo, Canestrelli, Leris, Touré, Akinsanmiro, Loyola, Vural e Moreo.. Duello tattico tra Maleh-Grassi e il trio centrale pisano Akinsanmiro-Loyola-Vural.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cremonese-Pisa: Giampaolo sceglie Vardy, Hiljemark punta su Stojilkovic ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Formazioni ufficiali Cremonese Pisa: le scelte di Giampaolo e Hiljemark per il match di Serie AItaliano corteggiato dalle big di Serie A? Il Bologna fissa una deadline: la posizione del club Bastoni al Barcellona? Puyol dubbioso: «Grandissimo... Convocati Cremonese per il Napoli, la scelta finale su Vardy: la lista di GiampaoloMuharemovic Inter, scatto decisivo: c’è il sì del bosniaco! Ma la clausola della Juve complica tutto: la situazione Calciomercato Roma, Gasperini... Argomenti più discussi: Giampaolo e la gara contro il Pisa: Bisogna solo vincere, non c’è altra strada; Serie A: domenica alle 15 in campo Cremonese-Pisa DIRETTA Probabili formazioni; Cremonese, Baschirotto ko: salta il Pisa, in dubbio per il finale di stagione; Pronostico Cremonese-Pisa | Serie A 2025/26.