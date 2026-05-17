Corriere dello Sport | Pisa-Napoli le probabili formazioni | Conte si affida a Hojlund e De Bruyne

Alle ore 12 all’Arena Garibaldi si svolgerà la partita tra Pisa e Napoli. Le formazioni probabili vedono l’allenatore del Napoli puntare su Hojlund e De Bruyne. La sfida si prepara a coinvolgere entrambe le squadre in un match che si preannuncia intenso. Nessuna variazione o dettaglio supplementare è stato comunicato riguardo alle scelte dei giocatori o alle condizioni delle squadre prima dell’inizio del confronto.

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