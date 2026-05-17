Corriere dello Sport | Pisa-Napoli le probabili formazioni | Conte si affida a Hojlund e De Bruyne
Alle ore 12 all’Arena Garibaldi si svolgerà la partita tra Pisa e Napoli. Le formazioni probabili vedono l’allenatore del Napoli puntare su Hojlund e De Bruyne. La sfida si prepara a coinvolgere entrambe le squadre in un match che si preannuncia intenso. Nessuna variazione o dettaglio supplementare è stato comunicato riguardo alle scelte dei giocatori o alle condizioni delle squadre prima dell’inizio del confronto.
Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Tutto pronto all’Arena Garibaldi per la sfida tra Pisa e Napoli, in programma alle ore 12. Come riportato dal Corriere dello Sport, Conte si gioca una fetta fondamentale della corsa Champions contro una squadra già retrocessa ma intenzionata a chiudere con orgoglio davanti ai propri tifosi. Secondo il Corriere dello Sport, il Napoli dovrebbe presentarsi con il consueto 3-4-2-1. Tra i pali spazio a Milinkovic-Savic, protetto dal terzetto difensivo composto da Di Lorenzo, Beukema e Buongiorno. Sulle corsie agiranno Spinazzola e Olivera, mentre in mezzo al campo toccherà alla coppia formata da Lobotka e McTominay. 🔗 Leggi su Napolipiu.com
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