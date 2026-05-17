Pisa-Napoli Conte | Vi spiego Milinkovic e De Bruyne fuori

Prima della partita tra Pisa e Napoli, l’allenatore dei partenopei ha commentato alcune assenze chiave. In particolare, ha spiegato i motivi per cui Milinkovic e De Bruyne non saranno disponibili per questa sfida. La conferenza stampa si è svolta su DAZN e ha permesso di conoscere le ragioni legate alle assenze dei due giocatori, senza ulteriori dettagli o considerazioni. La partita si avvicina e l’allenatore ha condiviso alcune informazioni sulla situazione della squadra.

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