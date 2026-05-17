Pisa-Napoli Conte | Vi spiego Milinkovic e De Bruyne fuori

Da spazionapoli.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Prima della partita tra Pisa e Napoli, l’allenatore dei partenopei ha commentato alcune assenze chiave. In particolare, ha spiegato i motivi per cui Milinkovic e De Bruyne non saranno disponibili per questa sfida. La conferenza stampa si è svolta su DAZN e ha permesso di conoscere le ragioni legate alle assenze dei due giocatori, senza ulteriori dettagli o considerazioni. La partita si avvicina e l’allenatore ha condiviso alcune informazioni sulla situazione della squadra.

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Antonio Conte ha parlato nel pre-partita a DAZN prima dell’importante match tra il Pisa e il suo Napoli. Le sue parole. “Le scelte di formazione sono scelte normali di un allenatore che vede i suoi giocatori e fa delle scelte tecniche”. Sono Massimiliano Libro Muscarà, nato a Messina il 10092001. Aspirante giornalista, coltivo la mia passione attraverso la scrittura di pezzi online, conduzione radiofonica e trasmissioni sul web, tutte riguardanti lo sport e in particolar modo il calcio, il mio sport preferito. SpazioNapoli è un supplemento editoriale della Testata Giornalistica "Nuovevoci" Aut. Tribunale di Torre Annunziata n. 3 del 10022011 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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