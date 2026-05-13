Napoli Conte ritrova De Bruyne | contro il Pisa ci sarà

Il tecnico della squadra partenopea ha annunciato che il centrocampista belga sarà disponibile per la prossima partita contro il Pisa, dopo aver recuperato da un infortunio all’arcata sopraccigliare che lo aveva costretto a saltare la sfida precedente contro il Bologna. De Bruyne si è allenato regolarmente negli ultimi giorni ed è stato inserito nella lista dei convocati. La partita si terrà nel fine settimana, con il centrocampista che si presenta in forma.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Non si sa quando si gioca e non si sa ovviamente chi gioca. A Pisa, nella partita che vale la Champions, Conte spera di ritrovare Kevin De Bruyne, che ha dovuto saltare la sfida contro il Bologna, terminata 3-2 per i rossoblù, per uno scontro in rifinitura che gli è costato una ferita ad una arcata sopraccigliare ed ha avuto bisogno di quattro punti di sutura. La formazione, in ogni caso, non è ancora una preoccupazione per il Napoli. Quel che conta per il tecnico leccese è poter contare nuovamente sull'apporto dell'ex City, che fin qui in campionato ha realizzato cinque gol e un assist. .🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Napoli, Conte ritrova De Bruyne: contro il Pisa ci sarà ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Napoli-Qarabag 2-0: gol e highlights | Champions League Notizie correlate Leggi anche: Corriere dello Sport: “Napoli, Lobotka a rischio contro il Torino. Conte ritrova De Bruyne e Anguissa” Cagliari-Napoli, le probabili formazioni: Conte ritrova De Bruyne dal 1'Il fuoriclasse belga Kevin De Bruyne torna titolare dopo 5 mesi dall'ultima volta. Temi più discussi: Napoli, la probabile formazione contro il Bologna: Conte ritrova un big; Napoli, contro il Bologna Conte ritrova i suoi totem: con Rrhamani c'è Di Lorenzo; Napoli al match point Champions e Conte ritrova i suoi titolarissimi; SKY – NAPOLI, CONTE RITROVA DI LORENZO: IL CAPITANO PRONTO PER IL BOLOGNA. #NapoliBologna, #Conte ritrova Di Lorenzo e Vergara dopo mesi: fuori ancora Neres, #Lukaku è ormai un caso chiuso Conte nel finale di stagione punta sullo studio dell'avversario più che sulla parte atletica. A Castel Volturno ha perfezionato gli schemi per il x.com Romelu Lukaku sarà escluso dalla rosa del Napoli fino alla fine della stagione. In estate, il Napoli cercherà di venderlo. reddit Napoli-Bologna, formazioni ufficiali: la decisione di Conte su De Bruyne e Di Lorenzo, Italiano stupisce ancoraI due tecnici hanno scelto i 22 che si giocano la sfida che, in caso di successo, permetterebbe agli azzurri di prendersi l'accesso alla prossima Champions League ... sport.virgilio.it Repubblica: Napoli al match point Champions. E Conte ritrova i suoi titolarissimiIl Napoli ritrova finalmente il gruppo quasi al completo nel momento più importante della stagione. Alla vigilia della sfida contro il Bologna, decisiva per blindare aritmeticamente la qualificazione ... napolipiu.com