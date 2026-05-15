Il Napoli si prepara ad affrontare le prossime settimane con alcuni incontri programmati tra la dirigenza e l’allenatore. Dopo il confronto a Pisa, le parti si sono incontrate nuovamente per discutere della pianificazione futura. La società ha dichiarato di voler definire i dettagli relativi al proseguimento del rapporto con l’allenatore e alle strategie per la prossima stagione. La squadra, intanto, continua a competere in campionato, anche se la stagione in corso non è ancora conclusa.

La stagione del Napoli non è ancora finita, ma la società è già proiettata su quello che succederà nelle prossime settimane. La qualificazione in Champions League è l’obiettivo minimo da centrare, e la trasferta di Pisa di domenica rappresenta un passaggio fondamentale. Ma subito dopo, indipendentemente dal risultato, ci sarà da affrontare un confronto che si rimanda da troppo tempo: quello tra Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis. Conte – De Laurentiis, l’incontro che non si può più rimandare. Secondo quanto riportato da Repubblica, il confronto tra i due potrebbe avvenire subito dopo la trasferta di Pisa, senza ulteriori rinvii. L’urgenza è reale: a questo punto dell’anno non si può più essere dubbiosi, perché le questioni aperte sono numerose e il mercato estivo si avvicina. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napolo, ADL e Conte cercano l’intesa: l’incontro dopo Pisa

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Napoli Tactical Analysis | Conte’s Build-Up, Pressing & Defensive Details

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