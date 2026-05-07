A Napoli si avvicina una giornata importante, con l’incontro tra il presidente e l’allenatore che si terrà nei prossimi giorni. Nel frattempo, la squadra si prepara per la sfida contro il Bologna, in programma lunedì allo Stadio Maradona, che potrebbe portare matematicamente alla qualificazione alla prossima Champions League. La partita rappresenta un passo decisivo in questa fase della stagione.

Contro il Bologna, lunedì allo Stadio Maradona, potrebbe arrivare l’aritmetica qualificazione alla prossima Champions League. Un traguardo fondamentale per il futuro del Napoli, raggiunto nonostante le tante difficoltà incontrate in questa stagione. Archiviato questo aspetto, sarà finalmente il momento per iniziare a programmare la prossima stagione, con Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte che sono pronti ad incontrarsi per parlare del futuro. ADL-Conte, martedì potrebbe essere il giorno dell’incontro. Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte sono pronti a sedersi intorno ad un tavolo per programmare il futuro. Il tecnico salentino dovrà decidere se proseguire la sua avventura sulla panchina del Napoli o se lasciare l’incarico un anno prima rispetto alla scadenza del suo contratto.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, si decide il futuro: fissata la data dell’incontro tra ADL e Conte

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