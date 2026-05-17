Pisa-Napoli Conte | Cambi di formazione? Scelta tecnica Oggi gara importante
Oggi il Napoli affronta il Pisa in trasferta alle 12, con Antonio Conte in panchina. L'allenatore ha spiegato che le modifiche alla formazione sono dovute a scelte tecniche e non a motivi politici. La partita rappresenta un momento cruciale per conquistare tre punti utili in chiave Champions League e per preparare le prossime sfide. In contemporanea, altre squadre sono impegnate in partite che influenzeranno la classifica.
Tre punti per la Champions e pensare al futuro. È questo l'obiettivo di Antonio Conte e del suo Napoli, in campo alle 12 in casa del Pisa e in contemporanea con le altre squadre che si giocano un posto in Champions. Ai microfoni di Dazn il mister ha detto: «La gara con il Bologna? Non piace mai a nessuno perdere, soprattutto poi come é accaduto contro il Bologna. Abbiamo preparato bene la partita di oggi e bisogna resettare». Corsa Champions, la classifica in tempo reale e le combinazioni: ecco chi si qualifica (e chi va invece in Europa League) «Quella di oggi diventa una gara importante. I cambi in formazione? Sono scelte normali, di un allenatore che vede la settimana e fa delle scelte tecniche». 🔗 Leggi su Ilmattino.it
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