Oggi il Napoli affronta il Pisa in trasferta alle 12, con Antonio Conte in panchina. L'allenatore ha spiegato che le modifiche alla formazione sono dovute a scelte tecniche e non a motivi politici. La partita rappresenta un momento cruciale per conquistare tre punti utili in chiave Champions League e per preparare le prossime sfide. In contemporanea, altre squadre sono impegnate in partite che influenzeranno la classifica.

Tre punti per la Champions e pensare al futuro. È questo l'obiettivo di Antonio Conte e del suo Napoli, in campo alle 12 in casa del Pisa e in contemporanea con le altre squadre che si giocano un posto in Champions. Ai microfoni di Dazn il mister ha detto: «La gara con il Bologna? Non piace mai a nessuno perdere, soprattutto poi come é accaduto contro il Bologna. Abbiamo preparato bene la partita di oggi e bisogna resettare». Corsa Champions, la classifica in tempo reale e le combinazioni: ecco chi si qualifica (e chi va invece in Europa League) «Quella di oggi diventa una gara importante. I cambi in formazione? Sono scelte normali, di un allenatore che vede la settimana e fa delle scelte tecniche». 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Pisa-Napoli, Conte: «Cambi di formazione? Scelta tecnica. Oggi gara importante»

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