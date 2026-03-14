Napoli-Lecce | tre cambi per Conte la scelta su Lobotka

Il Napoli si prepara ad affrontare il Lecce nella ventinovesima giornata di Serie A, con tre cambi annunciati rispetto alla formazione precedente. L’allenatore ha deciso di inserire alcune modifiche, tra cui la scelta su Lobotka, che scenderà in campo sabato 14 marzo alle 18. La partita si giocherà allo stadio di casa dei partenopei.

Il Napoli si prepara ad affrontare il Lecce nella ventinovesima giornata di Serie A, sabato 14 marzo alle 18.00 allo Stadio Diego Armando Maradona. Gli azzurri cercano altri tre punti per consolidare la posizione in classifica e mantenere il record di imbattibilità casalinga. Ma Antonio Conte deve fare i conti con gli infortuni: out Vergara, uno dei calciatori più determinanti dell’ultimo mese, insieme a Lobotka e McTominay. Le scelte dell’allenatore azzurro disegnano tre cambi rispetto all’undici visto nelle ultime partite. Gilmour al posto di Lobotka: il centrocampo azzurro si rimodella. La defezione di Lobotka rappresenta una perdita significativa a centrocampo. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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