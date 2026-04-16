In vista della partita tra Napoli e Lazio, l'allenatore sta valutando diverse opzioni per la formazione. In difesa, Beukema si contenderebbe il posto con Juan Jesus, mentre in attacco le scelte restano ancora da definire. La squadra si allena in vista della sfida, con alcune variazioni rispetto alle ultime uscite. La partita si avvicina e le decisioni finali sulla formazione sono ancora in fase di definizione.

Conte prepara il Napoli per la Lazio con scelte ancora aperte in attacco e una difesa che cambia: Beukema sfida Juan Jesus per una maglia da titolare. E non solo: le ultime. Beukema titolare: la difesa del Napoli cambia contro la Lazio. Sam Beukema pronto a partire dall’inizio. L’ex Bologna rappresenta il principale cambio difensivo che Antonio Conte intende operare nella sfida contro la Lazio. Juan Jesus perde posizione, almeno per questa gara. L’allenatore azzurro ha scelto di modificare il pacchetto arretrato dopo le prove precedenti, dando a Beukema l’opportunità di consolidare fiducia e minutaggio. Non è una scelta improvvisa: il centrale ha già dimostrato qualità nel campionato e questa gara rappresenta il banco di prova per la continuità.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli-Lazio: Conte tra conferme e cambi in difesa, le novità di formazione

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