Pisa-Napoli colpo di biliardo del solito Mctominay Napoli in vantaggio- LIVE
Oggi si svolgono cinque partite di calcio in contemporanea, tra cui Pisa-Napoli, con il gol di McTominay che porta in vantaggio la squadra ospite. Si tratta di un incontro molto atteso, mentre altre sfide coinvolgono Genoa-Milan, Roma-Lazio, Como-Parma e Juventus-Fiorentina. Le partite si svolgono tutte intorno a mezzogiorno, creando un pomeriggio ricco di appuntamenti sportivi per gli appassionati. La partita tra Pisa e Napoli è iniziata con il vantaggio della squadra ospite.
Si prospetta un mezzogiorno di fuoco, con cinque match in contemporanea: Genoa-Milan, Pisa-Napoli, Roma-Lazio, Como-Parma e Juventus-Fiorentina. Tutte a caccia di un posto in Champions. Ricordiamo che il Napoli è a 70 punti, la Juventus a 68, il Milan e la Roma a 67 e il Como a 65. Benvenuti alla diretta live. Pisa-Napoli – Live. 1?- Inizia il match 4? – Brutto cross di Lobotka, rimessa dal fondo per i padroni di casa. Solito ritmo balneare. 8? – Cross di Spinazzola, tiro al volo di Elmas che trova la deviazione di Angori. Angolo per gli azzurri. Stranamente battuto bene. Tiro di Rrahmani ribattuto. 10 ‘ – Fallo su Di Lorenzo che rischia qualcosina in area di rigore 13? – Beukema ci prova da fuori ma strozza troppo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
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