Pisa-Napoli colpo di biliardo del solito Mctominay Napoli in vantaggio- LIVE

Oggi si svolgono cinque partite di calcio in contemporanea, tra cui Pisa-Napoli, con il gol di McTominay che porta in vantaggio la squadra ospite. Si tratta di un incontro molto atteso, mentre altre sfide coinvolgono Genoa-Milan, Roma-Lazio, Como-Parma e Juventus-Fiorentina. Le partite si svolgono tutte intorno a mezzogiorno, creando un pomeriggio ricco di appuntamenti sportivi per gli appassionati. La partita tra Pisa e Napoli è iniziata con il vantaggio della squadra ospite.

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