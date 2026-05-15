Pisa-Napoli McTominay a caccia di record | può eguagliare Hamsik

Nel prossimo incontro tra Pisa e Napoli, l’attenzione è rivolta anche a McTominay, che punta a raggiungere un record legato a un ex calciatore del club. Il centrocampista scozzese è considerato un elemento chiave dall’allenatore per la partita di domenica. La gara si presenta importante per entrambe le squadre, con il Napoli che cerca di consolidare la propria posizione in classifica e il Pisa che spera di ottenere punti utili per la salvezza.

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