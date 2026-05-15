Pisa-Napoli McTominay a caccia di record | può eguagliare Hamsik
Nel prossimo incontro tra Pisa e Napoli, l’attenzione è rivolta anche a McTominay, che punta a raggiungere un record legato a un ex calciatore del club. Il centrocampista scozzese è considerato un elemento chiave dall’allenatore per la partita di domenica. La gara si presenta importante per entrambe le squadre, con il Napoli che cerca di consolidare la propria posizione in classifica e il Pisa che spera di ottenere punti utili per la salvezza.
McTominay si prepara a un altro match decisivo per il Napoli. Il centrocampista scozzese, come rivela il Corriere dello Sport, rappresenta il jolly tattico su cui Conte conta per sbloccare la sfida di domenica contro il Pisa. L’attesa è per un nuovo gol che potrebbe indirizzare la partita. McTominay a Pisa: il gol che serve al Napoli. Gli azzurri arrivano al Pisa con la necessità di confermare il trend positivo. McTominay ha già dimostrato di sapersi muovere negli spazi giusti al momento opportuno, trasformando azioni confuse in reti decisive. Lo stadio dei toscani diventa l’arena dove il centrocampista può ancora una volta risolvere una partita decisiva. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
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