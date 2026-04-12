All'inizio della partita tra Napoli e Parma, il team ospite si porta in vantaggio dopo appena 36 secondi grazie a un gol di Strefezza. Poco tempo dopo, è stato il turno di McTominay a segnare, portando il punteggio in favore della squadra di casa. La partita si è svolta in un ritmo rapido, con il Napoli che ha subito il primo gol molto presto.

Il Napoli a Parma prende gol dopo 36 secondi: Strefezza. Pronti via, il Napoli subisce gol a Parma. Dopo 36 secondi, il Napoli va sotto. Gol di Strettezza. la squadra di Conte si è fatta trovare impreparata su lancio lungo di Suzuki. Di testa Nesta Elphege (ottimo inizio il suo) ha anticipato sia Juan Jesus sia Buongiorno e ha spezzato per Strefezza lasciato solo soletto. Il calciatore ex Lecce è andato in porta e con un bel destro rasoterra a giro ha beffato Milinkovic Savic: pallone sul palo e poi gol. Portiere incolpevole. Difesa tutt’altro che incolpevole. La partita è cominciata malissimo. Il Napoli sta soffrendo molto Nesta Elphege attaccante francese alto un metro e 96, ex Grenoble, con una sola presenza nella squadra di Cuesta.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il Napoli a Parma prende gol dopo 36 secondi: Strefezza. Poi ci pensa il solito McTominay

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