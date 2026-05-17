Il Napoli di Antonio Conte si è assicurato la qualificazione alla fase a gironi della Champions League con una vittoria per 3 a 0 contro il Pisa. La partita si è svolta senza dover considerare i risultati delle altre squadre, dato che il successo è stato sufficiente per ottenere il passaggio. La squadra azzurra ha dimostrato di essere entrata nell’Europa dei grandi, consolidando la propria posizione in questa competizione internazionale. La sfida si è conclusa con un risultato netto e senza sorprese.

Questa volta non è servito guardare i risultati degli altri campi. Il Napoli di Antonio Conte si qualifica in Champions League grazie alla vittoria di oggi contro il Pisa. In una domenica che ha fatto tanto discutere per tutta la settimana, gli azzurri non si fanno distrarre e partono subito forte alla Cetilar Arena. 81% del possesso palla dopo venti minuti di gioco, concretizzati dal colpo da biliardo di McTominay al 21esimo e dal colpo di testa di Rrahmani appena sei minuti dopo. L'unico squillo dei Pisa nel corso del primo tempo arriva nel finale, con Stojilkovic, che dopo un errore di Buongiorno colpisce in pieno Meret a pochi passi dalla porta. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Pisa-Napoli 0-3, un Conte da Champions: gli azzurri ancora nell'Europa dei grandi

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Pisa Napoli, le possibili scelte di Antonio Conte: è matchpoint Champions

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