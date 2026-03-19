Napoli Antonio Conte guiderà ancora gli azzurri

Antonio Conte continuerà ad allenare il Napoli nella prossima stagione calcistica. La decisione è stata comunicata dalla società, che ha confermato il tecnico alla guida della squadra anche per il prossimo anno. La stagione sta volgendo al termine e le parti hanno definito il rinnovo del contratto. Il club si prepara ora a programmare le sfide future con Conte in panchina.

Non manca molto ormai al termine della stagione calcistica ed è, quindi, tempo di pensare al futuro anche per il Napoli. Alla guida del club partenopeo ci dovrebbe essere ancora Antonio Conte. Ne ha parlato il giornale Il Mattino, spiegando che il “Conte-ter” appare solo una pura formalità. Le operazioni di coordinamento con il tecnico ex Inter e Juve ed il direttore sportivo Giovanni Manna sono già avviate. C’è poi il patron azzurro, Aurelio De Laurentiis, che ha tutte le intenzioni di continuare con Conte e che vorrebbe offrire un rinnovo ancora più lungo al tecnico. Anche Conte, dal canto suo, pare non avere dubbi, visto anche il suo contratto in essere a 7 milioni a stagione. 🔗 Leggi su Dailynews24.it Articoli correlati Napoli, tre grandi nomi per rinforzare ancora l’attacco: Antonio Conte ha un sognoIl Napoli ha deciso di accelerare con decisione sul mercato di gennaio, confermando la volontà di rinforzare in modo concreto la rosa a disposizione... Napoli, ADL prepara la rivoluzione il prossimo anno: in panchina vuole ancora Antonio ConteIl Napoli vive una fase di equilibrio tra presente e futuro, con la priorità assoluta di conquistare la Champions League. ANTONIO CONTE DOPO NAPOLI-CHELSEA Tutti gli aggiornamenti su Antonio Conte Temi più discussi: Le probabili formazioni di Cagliari-Napoli (Serie A); Il Napoli sfida il Lecce per la Champions League; Napoli-Lecce, McTominay è in panchina. Lobotka out. Scelti capitano e vice; Atalanta-Napoli, partenopei con la maglia away. Lobotka capitano, novità per il vice. Conte al Napoli fino al 2030, assist di De Maggio. De Laurentiis ci lavoraAntonio Conte, come spesso accade di questi tempi, ha cominciato a rispondere alle domande sul suo futuro. Il tecnico ha un contratto fino al 2027 con il club di De Laurentiis, vorrebbe restare ancora ... msn.com Conte viaggia verso la 50esima vittoria col NapoliIl Napoli di Antonio Conte pronto a scrivere altri record. Il tecnico è vicino a raggiungere la 50esima vittoria col club. ilnapolista.it AreaNapoli.it. . Le ultime in vista di Cagliari Napoli, il possibile undici di Antonio Conte e le ultime notizie di calciomercato - facebook.com facebook Quanti punti ha fatto il Napoli contro le squadre che lottano per Scudetto ed Europa La squadra di Antonio Conte è sul podio se si considerano i risultati delle sfide contro Inter, Milan, Como, Juventus, Roma e Atalanta In quale partita si poteva fare di più s x.com