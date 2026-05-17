Pisa-Napoli 0-3 azzurri matematicamente in Champions League

Il Napoli ha battuto il Pisa con il punteggio di 3-0 in trasferta, assicurandosi matematicamente il piazzamento in Champions League per la prossima stagione. La partita si è giocata il 17 maggio 2026 e si è conclusa con tre reti segnate dagli azzurri. La sconfitta del Pisa contro il Bologna, avvenuta qualche giorno prima, non ha influito sulla qualificazione del Napoli, che ha raggiunto i punti necessari per l'accesso alla massima competizione europea.

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Pisa, 17 maggio 2026 – La sconfitta contro il Bologna ha tolto al Napoli la possibilità di festeggiare al Maradona la matematica qualificazione alla prossima Champions League, e gli ha dato l'onere di rientrare nella bagarre per il suddetto obiettivo, giocando alle 12 contro il Pisa in contemporanea ad altre 4 partite. Proprio gli azzurri aprono la festa del gol in un pomeriggio infuocato e non solo per i fatti di campo: al 21' ci pensa McTominay a sbloccare la contesa con un destro di prima dopo un ricamo tra Lobotka e Hojlund nel contesto delle 'belle statuine' della difesa dei toscani, pungolati nell'orgoglio dal pubblico della Cetilar Arena, che sognava un congedo diverso dalla Serie A. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Pisa-Napoli 0-3, azzurri matematicamente in Champions League ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Ultimi 180 minuti di campionato e corsa Champions più aperta che mai Sullo stesso argomento Leggi anche: Pisa-Napoli 0-3, un Conte da Champions: gli azzurri ancora nell'Europa dei grandi Napoli, Rrahmani: "Stagione difficile. A Pisa per chiudere la questione Champions League"Napoli, 16 maggio 2026 - C'è un Napoli con Amir Rrahmani e ce n'è uno senza, con riguardo alla solidità difensiva ma anche alla leadership... MCTOMINAY, RRAHMANI E HOJLUND TRASCINANO IL NAPOLI? Il Napoli vince 3-0 in casa del Pisa, sale a quota 73 punti e conquista un posto in Champions League. Decisive le reti di McTominay al 20', Rrahmani al 26' e Hojlund al 91'. #Tuttosport # x.com Pisa 0 - [3] Napoli - Rasmus Hojlund 90+2' reddit Pisa-Napoli 0-3, le pagelle: disastro nerazzurro, McTominay dominatoreRisultato finale: Pisa-Napoli 0-3 PISA Semper 5 – Non ben posizionato in occasione della prima rete del Napoli, sul colpo di testa di Rrahmani è invece goffo e si lascia scappare dalle mani un pallone ... tuttomercatoweb.com Pisa-Napoli 0-3, un Conte da Champions: gli azzurri ancora nell'Europa dei grandiQuesta volta non è servito guardare i risultati degli altri campi. Il Napoli di Antonio Conte si qualifica in Champions League grazie alla vittoria di oggi contro il Pisa. In una ... ilmattino.it