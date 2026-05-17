Alle 12 si gioca Pisa-Napoli, una partita che potrebbe decidere le sorti della squadra di Antonio Conte nella corsa alla qualificazione in Champions League. La formazione ufficiale include Elmas in campo, mentre Hiljemark e Stojilkovic sono tra i giocatori disponibili. La sfida si presenta come un momento cruciale per entrambe le squadre, con il Napoli che cerca di consolidare la posizione in classifica e il Pisa intenzionato a sfidare i pronostici.

(3-4-2-1) Meret; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Elmas, Alisson Santos; Hojlund. Allenatore: Conte. (3-5-2) Semper; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Angori, Akinsanmiro, Aebischer, Hojholt, Leris; Moreo, Stojilkovic. Allenatore: Hijlemark. – A dirigere la gara sarà l’arbitro Francesco Fourneau della sezione di Roma, come assistenti Fabiano Preti (Mantova) e Simone Biffi (Treviglio). Quarto ufficiale Simone Galipò (Firenze) mentre al Var Lorenzo Maggioni di Lecco e Avar Giacomo Camplone di Lanciano. La gara di andata, disputata il 22 settembre 2025, è stata vinta 3-2 dai ragazzi di Conte con i gol di Gilmour, Spinazzola e Lucca. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - LIVE alle 12 Pisa-Napoli, le ufficiali: Conte punta su Elmas. Hiljemark con Stojilkovic

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