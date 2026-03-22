Probabili formazioni Fiorentina Inter Bastoni e Lautaro out | le possibili scelte di Chivu

Questa sera si sfidano Fiorentina e Inter e le formazioni sono ancora in fase di definizione. La Fiorentina potrebbe schierare la formazione senza alcuni giocatori chiave, mentre l’Inter potrebbe fare a meno di Bastoni e Lautaro Martinez. Cristian Chivu sta valutando le scelte da apportare alla sua squadra, con alcune variazioni rispetto alle ultime partite. La partita si presenta con diverse incognite sulla formazione titolare di entrambe le squadre.

Inter News 24 Probabili formazioni Fiorentina Inter – Svelate le possibili scelte di Cristian Chivu per il match in programma questa sera. L’Inter si prepara a scendere in campo stasera contro la Fiorentina con un’importante assenza: Alessandro Bastoni. Stando alle probabili formazioni, il tecnico Cristian Chivu ha trovato una soluzione per far fronte alla mancanza del difensore italiano, confermando Carlos Augusto nella linea difensiva a tre. Al fianco di Augusto, ci saranno Bisseck e Akanji. Questo terzetto difensivo è la scelta più probabile, ma se Carlos Augusto non dovesse essere disponibile, il piano B vedrebbe il ritorno di Stefan de Vrij al centro della difesa, con Akanji spostato sulla fascia sinistra. 🔗 Leggi su Internews24.com

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