Nella partita tra Lazio e Inter, Lautaro Martinez torna in campo come titolare. La presenza dell’attaccante argentino potrebbe cambiare gli equilibri della partita, mentre l’assenza di Zaccagni potrebbe influenzare le scelte di formazione del tecnico biancoceleste. Intanto, alcuni tifosi della Lazio hanno scelto di sostare insieme agli ultras dell’Inter prima del calcio d’inizio.

? Domande chiave Come influenzerà l'assenza di Zaccagni la strategia di Motta in campo?. Perché i tifosi della Lazio si sono uniti agli ultras dell'Inter?. Chi potrà sostituire Calhanoglu nel centrocampo nerazzurro oggi?. Quale impatto avrà questo risultato sulla finale di Coppa Italia?.? In Breve Inter schiera Bisseck, Acerbi, Bastoni, Mkhitaryan, Barella, Sucic, Diouf, Thuram e Josep Martinez.. Lazio conta su Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini, Basic, Dele-Bashiru, Cancellieri, Noslin e Pedro.. Zaccagni, Cataldi, Provedel e Gigot assenti; rientrano Rovella dopo frattura clavicolare del 21 febbraio.. Tifosi laziali protestano contro Lotito insieme agli ultras dell'Inter allo Stadio Olimpico.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lazio-Inter, le formazioni: Lautaro torna titolare per il duello

? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX

Notizie correlate

Lazio Inter LIVE: diramate le formazioni ufficiali, davanti Thuram-Lautarodi Paolo MoramarcoAppuntamento alle 18 all’Olimpico di Roma per Lazio Inter, match valevole per il 36° turno di Serie A 2025/26: seguilo live con noi...

Leggi anche: Inter-Parma, le probabili formazioni: torna Bastoni, ballottaggio FPE-Lautaro

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Lazio-Inter: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv; Lazio-Inter: le probabili formazioni e dove vedere la partita; Lazio-Inter: probabili formazioni e statistiche; Le probabili formazioni della 36^ giornata.

Formazioni ufficiali Lazio Inter: le scelte di Sarri e Chivu per il match di Serie A, valido per la 36ª giornata 2025/26Formazioni ufficiali Lazio Inter: le scelte di Sarri e Chivu per il match di Serie A, valido per la 36ª giornata 2025/26 ... calcionews24.com

SERIE A - Lazio-Inter, le formazioni ufficialiLe formazioni ufficiali di Lazio-Inter, match valido per la 36esima giornata di Serie A. Ecco le scelte di Maurizio Sarri e Cristian Chivu. LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Romagnoli, Gila, Pellegrini; ... napolimagazine.com

Tutto pronto allo stadio Olimpico: tra pochi minuti il fischio d'inizio di Lazio-Inter! #LazioInter x.com

Match Thread: Lazio vs Inter | Serie A | 09 May 16:00 UTC reddit