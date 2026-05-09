Orribile ma affascinante scriveva Conan Doyle | da qui iniziò il mito di Dorando Pietri

Orribile ma affascinante, così Conan Doyle descriveva la scena che portò alla nascita del mito di Dorando Pietri. La maratona partì da una finestra del castello di Windsor, dando il via a una corsa che sarebbe rimasta impressa nella memoria sportiva. Durante la manifestazione, il corridore italiano si trovò al centro di un episodio che avrebbe fatto discutere e attirato l’attenzione di pubblico e giudici.

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