Orribile ma affascinante scriveva Conan Doyle | da qui iniziò il mito di Dorando Pietri
Orribile ma affascinante, così Conan Doyle descriveva la scena che portò alla nascita del mito di Dorando Pietri. La maratona partì da una finestra del castello di Windsor, dando il via a una corsa che sarebbe rimasta impressa nella memoria sportiva. Durante la manifestazione, il corridore italiano si trovò al centro di un episodio che avrebbe fatto discutere e attirato l’attenzione di pubblico e giudici.
Come finì quella maratona lo sappiamo tutti. Ma è come cominciò che rimane indefinito nei contorni, un po’ cronaca e molto leggenda. La partenza venne data dal parco del castello di Windsor, ci volle uno speciale permesso reale per i Giochi Olimpici del 1908 e il pubblico non fu ammesso, si capisce. I giornali inglesi l’indomani scrissero che i bambini reali avevano guardato partire “la gara con il naso schiacciato contro le finestre della stanza dei giochi”. Poetico ma falso. Una ricerca dettagliata condotta da Mike Sandford della Southern AAA stabilì in seguito che la partenza era stata data sulla Terrazza Est, non sotto la finestra della stanza dei giochi dei giovani reali.🔗 Leggi su Gazzetta.it
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