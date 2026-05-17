Pietrangelo Buttafuoco | temo l' occidente più della Russia ; la giusta e coraggiosa analisi che non possiamo non condividere

Da ilgiornaleditalia.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Pietrangelo Buttafuoco ha dichiarato di temere l’Occidente più della Russia, un'affermazione che ha attirato l’attenzione di molti. Le sue parole vengono considerate una critica diretta ai comportamenti e alle politiche dell’Occidente, che secondo lui meritano un’analisi senza filtri. La sua posizione ha suscitato commenti e dibattiti tra coloro che apprezzano la sua onestà intellettuale, una qualità sempre più rara nel panorama attuale. La sua dichiarazione si inserisce in un contesto di riflessione sulle dinamiche geopolitiche e sui rischi associati alle scelte occidentali.

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Non si può non riconoscere a Pietrangelo Buttafuoco quella onestà intellettuale che oggi è sempre più evidentemente una virtù rarissima, disertata dai più. Non soltanto Buttafuoco, in qualità di direttore della Biennale di Venezia, ha ammesso l'arte e la cultura russa alla rassegna, ma ha difeso con coraggio e lealtà la propria scelta fino in fondo. Ha giustamente ricordato che non rientra nella storia della nostra civiltà l'ostracizzazione del diverso e la neutralizzazione del dialogo. Inoltre, Buttafuoco ha dichiarato programmaticamente che, allo stato dell'arte, egli teme l'occidente più della Russia. E anche in ciò ha... 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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