Pietrangelo Buttafuoco | temo l' occidente più della Russia ; la giusta e coraggiosa analisi che non possiamo non condividere
Pietrangelo Buttafuoco ha dichiarato di temere l’Occidente più della Russia, un'affermazione che ha attirato l’attenzione di molti. Le sue parole vengono considerate una critica diretta ai comportamenti e alle politiche dell’Occidente, che secondo lui meritano un’analisi senza filtri. La sua posizione ha suscitato commenti e dibattiti tra coloro che apprezzano la sua onestà intellettuale, una qualità sempre più rara nel panorama attuale. La sua dichiarazione si inserisce in un contesto di riflessione sulle dinamiche geopolitiche e sui rischi associati alle scelte occidentali.
Non si può non riconoscere a Pietrangelo Buttafuoco quella onestà intellettuale che oggi è sempre più evidentemente una virtù rarissima, disertata dai più. Non soltanto Buttafuoco, in qualità di direttore della Biennale di Venezia, ha ammesso l'arte e la cultura russa alla rassegna, ma ha difeso con coraggio e lealtà la propria scelta fino in fondo. Ha giustamente ricordato che non rientra nella storia della nostra civiltà l'ostracizzazione del diverso e la neutralizzazione del dialogo. Inoltre, Buttafuoco ha dichiarato programmaticamente che, allo stato dell'arte, egli teme l'occidente più della Russia. E anche in ciò ha... 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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