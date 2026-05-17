Pietralunghese e Tavernelle sognano il salto in serie D
Nel campionato di Eccellenza si avvicinano le partite decisive dei playoff e dei playout. La sfida più attesa si disputa nel pomeriggio al campo Martinelli, dove la Pietralunghese, seconda in classifica dopo la regular season, affronta il Tavernelle, che si trova al quarto posto. La partita è programmata per le 16 e rappresenta un passo importante per entrambe le squadre nel tentativo di ottenere la promozione in serie D.
Nel campionato di Eccellenza si giocano le finale playoff e playout. Fari puntati sulla sfida del Martinelli dove la Pietralunghese, seconda classificata al termine della regular season, ospita il Tavernelle quarto classificato con inizio alle 16. I rossoblù di Pierotti sono arrivati direttamente alla finale, in virtù del distacco dal quinto posto. Il Tavernelle si è imposto invece 1-0 a Terni ribaltando i pronostici della vigilia. I gialloverdi di Farsi arrivano acciaccati all’appuntamento viste le assenze di Ricci e Conti in difesa, con Zeby e Russo non al meglio in attacco. Pietralunghese che invece, complice anche la sosta, ha potuto recuperare tutti gli effettivi. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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