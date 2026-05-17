Pietralunghese e Tavernelle sognano il salto in serie D

Nel campionato di Eccellenza si avvicinano le partite decisive dei playoff e dei playout. La sfida più attesa si disputa nel pomeriggio al campo Martinelli, dove la Pietralunghese, seconda in classifica dopo la regular season, affronta il Tavernelle, che si trova al quarto posto. La partita è programmata per le 16 e rappresenta un passo importante per entrambe le squadre nel tentativo di ottenere la promozione in serie D.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui