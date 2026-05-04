Diretta gol Serie A | Roma Fiorentina 4-0 i giallorossi calano il poker e sognano la Champions

Nella 35esima giornata di Serie A, la Roma ha affrontato la Fiorentina in una partita che si è conclusa con un risultato di 4-0 a favore dei giallorossi. La partita è stata seguita in diretta con aggiornamenti su moviola, tabellino e cronaca live. La sfida fa parte del campionato 202526, con tutte le partite della giornata trasmesse in tempo reale.

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