Domani sera, la Virtus Aversa affronta in trasferta la semifinale di play off di Serie A2 di volley, sfidando la prima classificata alla fine della regular season. La squadra affronta questa fase con l’obiettivo di continuare a competere per la promozione in SuperLega. La partita rappresenta il primo atto di una serie che si preannuncia molto combattuta e decisiva per il futuro del team.

Tempo di lettura: 3 minuti C’è un sogno da continuare ad inseguire per la Virtus Aversa che domani sera sarà impegnata in gara 1 della semifinale play off di Serie A2 sul campo dell’ Abba Pineto, squadra che aveva chiuso la regular season al primo posto. I normanni hanno staccato il pass per il penultimo atto degli spareggi per accedere alla SuperLega con uno straordinario blitz a Ravenna in gara 3 vinta 15-13 al quinto set, roba da raccontare un giorno ai nipoti per la quantità di emozioni provate. Sulla carta si tratta di un impegno molto complicato per la Virtus Aversa, ma contro una corazzata come Ravenna la squadra di coach Graziosi ha dimostrato che nulla è impossibile, soprattutto potendo disporre di un super Motzo che domenica in Emilia-Romagna è rientrato dopo un lungo infortunio.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Volley A2, Virtus Aversa: semifinale play off, i normanni sognano il salto in SuperLega

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