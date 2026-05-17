Negli ultimi mesi, molti negozi di piccole dimensioni nel centro storico hanno chiuso e numerosi locali sono rimasti vuoti. Il Comune ha dichiarato di essere impegnato a intervenire per cercare di affrontare questa situazione, anche se non sono stati specificati dettagli sui provvedimenti futuri. La crisi dei negozi di quartiere si inserisce in un quadro economico complesso, influenzato da fattori geopolitici e dalla domanda dei clienti, che rende difficile individuare soluzioni immediate e certe.

"Come combattere la crisi dei piccoli negozi soprattutto nel centro storico? La domanda è complicata, perché la risposta è condizionata dal contesto economico, dalle questioni geo-politiche e dal rapporto tra domanda e offerta. In altre parole è difficile soddisfare la domanda del mercato, se i colossi della distribuzione sovrastano le piccole attività". Per questo Lorè, da quando ha assunto la delega al Commercio assegnatagli dal sindaco Nicoletta Fabio, ha iniziato un tour di ascolto, confrontandosi con gli operatori economici della città non solo negli uffici comunali, ma anche presso le varie attività: "Il Comune di Siena sta facendo e farà la propria parte, io non mi arrendo – le parole dell’assessore –. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Piccoli negozi chiusi e fondi sfitti: "Il Comune fa e farà la sua parte"

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