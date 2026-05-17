Piazza della Repubblica Almeno ora c’è una data Entro luglio per forza Ma i costi sono saliti

A Piazza della Repubblica si conosce finalmente una data per il termine dei lavori di rinnovamento: il 3 luglio. Entro quella giornata, il restyling dovrebbe essere completato e il Teatro delle Muse accoglierà l’evento dedicato ai palinsesti Rai. I costi del progetto sono però aumentati rispetto alle stime iniziali, anche se non sono stati ancora resi noti i dettagli su quanto abbia inciso questa variazione. La data stabilita è stata comunicata ufficialmente nelle scorse settimane.

Almeno ora c’è una data, per la conclusione del restyling di piazza della Repubblica. È quella del prossimo 3 luglio, giorno in cui il Teatro delle Muse ospiterà l’evento dei palinsesti Rai. Un momento che darà grande visibilità ad Ancona, alla città e soprattutto alla sua piazza – che sarà intitolata a Corelli – e al teatro. Impossibile che per quel giorno lo spazio oggi occupato in gran parte dai cantieri non sia completato e liberato da mezzi, operai e recinzioni. I commercianti continuano a lamentarsi della situazione, d’altra parte i disagi maggiori li stanno vivendo proprio loro e la loro clientela, costretta a passare in un corridoio di un metro e mezzo per accedere ai negozi o per transitare da corso Garibaldi a corso Mazzini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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