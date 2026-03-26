Teheran ha rafforzato le sue difese sull’isola di Kharg, un punto chiave per le esportazioni di petrolio iraniane. Sono state piazzate mine e installati sistemi antiaerei, accompagnati da nuovi contingenti militari. La mossa segue le tensioni con gli Stati Uniti, che hanno dichiarato di aver eliminato un alto funzionario iraniano. L’amministrazione statunitense ha giustificato l’operazione con la volontà di contrastare il “cancro Iran”.

Teheran rafforza le difese sull’isola di Kharg, snodo strategico da cui passa la gran parte delle esportazioni petrolifere iraniane, tra mine, sistemi antiaerei e nuovi contingenti militari, nel timore di uno sbarco statunitense. Intanto nel Golfo si alza la tensione: gli Emirati dichiarano di aver intercettato missili e droni lanciati dall’Iran. Sul fronte politico, Donald Trump rivendica l’offensiva parlando di Iran “decimato” e sostiene che fosse a poche settimane dalla bomba atomica, fissando però un obiettivo di guerra breve, tra le quattro e le sei settimane. Il presidente Usa ammette l’aumento dei costi della benzina e della vita, ma lo giustifica come prezzo necessario per fermare Teheran. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Teheran si prepara a un'invasione Usa: piazzate mine sull'isola di Kharg. Trump: "Costi benzina saliti ma dovevo eliminare il cancro Iran"

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