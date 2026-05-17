Modena Mattarella e Meloni dai feriti Piantedosi | Per El Koudri disagio psichiatrico La folle corsa in auto del 31enne otto colpiti – La diretta

A Modena, si sono registrati diversi episodi di violenza che hanno coinvolto otto persone investite da un’auto condotta da un uomo di 31 anni. Tra queste, due hanno subito l’amputazione delle gambe a causa delle ferite riportate. Il conducente è stato fermato e si trova ora sotto osservazione, mentre le autorità stanno valutando le sue condizioni psichiche. La situazione ha attirato l’attenzione di figure istituzionali, che si sono recate sul luogo per esprimere solidarietà alle persone coinvolte.

Sono due le persone che hanno subito l’amputazione delle gambe, dopo essere state travolte dalla Citroen C3 guidata da Salim El Koudri. Lo spiega la Procura di Modena, aggiungendo che il 31enne, nato nel bergamasco ma di origini marocchine è sotto fermo. «A seguito del violentissimo impatto – scrivono i pm – le persone travolte riportavano lesioni gravissime e gravi e venivano trasportate presso diversi nosocomi. A due di esse venivano imputati gli arti inferiori, una delle quali versa in pericolo di vita». Meloni a Modena abbraccia il cittadino che ha bloccato Salim El Koudri: «Così una vita normale diventa esempio, grazie Luca». Salim El Koudri indagato e fermato per i reati di strage e lesioni aggravate. 🔗 Leggi su Open.online

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