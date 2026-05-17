Modena Piantedosi | fatto collocabile nel disagio psichiatrico
A Modena, un episodio in cui un'auto si è lanciata sulla folla ha attirato l'attenzione delle autorità. Il ministro dell’interno ha commentato l’accaduto, affermando che l’episodio può essere inquadrato come un fatto collocabile nel disagio psichiatrico. Ha anche precisato che gli inquirenti continueranno con ulteriori verifiche per approfondire le cause dell'accaduto. Al momento, non ci sono conferme ufficiali sulla natura del gesto, ma si esclude un intento terroristico.
“Chiaramente gli inquirenti faranno ulteriori accertamenti”, però il fatto sembra collocabile “in una situazione di disagio psichiatrico”. Così il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, al termine di un incontro in prefettura a Modena. Si è avvalso della facoltà di non rispondere Salim El Koudri, il 31enne fermato con l’accusa di strage per aver falciato la folla in centro a Modena nel pomeriggio sabato 16 maggio. La convalida del fermo, secondo quanto apprende LaPresse da fonti legali, è attesa per il primo pomeriggio di lunedì 18 maggio. Contattato al telefono da LaPresse, l’avvocato Francesco Cottafava che assiste El Koudri, ha spiegato di non essere ancora in possesso degli atti di indagine. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
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