Modena Piantedosi | fatto collocabile nel disagio psichiatrico

A Modena, un episodio in cui un'auto si è lanciata sulla folla ha attirato l'attenzione delle autorità. Il ministro dell’interno ha commentato l’accaduto, affermando che l’episodio può essere inquadrato come un fatto collocabile nel disagio psichiatrico. Ha anche precisato che gli inquirenti continueranno con ulteriori verifiche per approfondire le cause dell'accaduto. Al momento, non ci sono conferme ufficiali sulla natura del gesto, ma si esclude un intento terroristico.

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