Orrore a Modena Piantedosi | ‘Dietro l’attacco un evidente disagio psichiatrico’

A Modena si sono verificati gravi attacchi che hanno causato diverse vittime. Il ministro dell’Interno ha commentato l’accaduto, affermando che non ci sono stati segnali di minacce legate al terrorismo. Ha inoltre dichiarato che, secondo le prime verifiche, l’individuo coinvolto mostrava un disagio psichiatrico evidente. Le autorità stanno conducendo approfondite indagini per chiarire le cause e le circostanze dell’incidente. La comunità locale si trova ora a fare i conti con questa tragedia improvvisa.

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Il ministro dell’Interno Piantedosi interviene sulla strage di Modena: “Non risultano elementi sfuggiti alla prevenzione antiterrorismo”. Il bilancio è di otto feriti, di cui quattro in condizioni gravissime Resta altissima la tensione aModenadopo il drammatico episodio avvenuto nel pomeriggio di sabato lungo via Emilia Centro, nel cuore della città. Un’auto lanciata a quasi100 chilometri orariha travolto diversi pedoni in una delle aree più frequentate del centro storico, particolarmente affollata nel fine settimana, terminando poi la corsa contro la vetrina di un negozio. Il bilancio è di8 feriti,di cui4in condizioni molto gravi. Sul posto sono intervenuti in pochi minuti ambulanze, elisoccorso, forze dell’ordine e soccorritori. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Orrore a Modena, Piantedosi: ‘Dietro l’attacco, un evidente disagio psichiatrico’ ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Modena, Piantedosi: “fatto collocabile nel disagio psichiatrico”“Chiaramente gli inquirenti faranno ulteriori accertamenti”, però il fatto sembra collocabile “in una situazione di disagio psichiatrico”. Il Ministero Piantedosi a Modena, esclusa l'ipotesi terrorismo: "Evidente disagio psichiartico"All'indomani del drammatico evento che ha scosso il cuore di Modena, il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi e il capo della Polizia Vittorio... Orrore di Modena, Piantedosi: 'Nulla ci è sfuggito nella prevenzione antiterrorismo: fatto legato a disagio psichiatrico'La Nera: Per il mestiere che ci è dato di fare, registrare che non c era nulla che ci fosse sfuggito dal punto di vista della prevenzione antiterrorismo ci conforta ... lapressa.it Che orrore i video di Modena, il saluto romano contro i Pro Pal e Gruber: quindi, oggi…- Quando sento la sinistra chiedere di investire in servizi sociali mi fa morire dal ridere. Investire? E scusate: quale sarebbe il ritorno (a questo servono, gli investimenti) di un bonus? - L’altr ... ilgiornale.it