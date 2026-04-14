Milano-Seregno | il piano salva-metrotranvia per evitare i tagli

Un incremento di investimenti da 258 a 381 milioni di euro e un blocco nelle attività di realizzazione da oltre due anni minacciano la conclusione della linea metrotranvia prevista tra Milano e Seregno. La situazione attuale mette a rischio la prosecuzione dei lavori e la realizzazione dell’opera, che avrebbe dovuto collegare le due città. Nessuna decisione è ancora stata presa per superare le difficoltà finanziarie e operative.

Un salto di spesa da 258 a 381 milioni di euro e un blocco operativo che si trascina da ormai due anni mettono a rischio l’integrità della futura linea metrotranvia tra Milano e Seregno. La gestione del progetto da parte della Città metropolitana di Milano è finita sotto la lente d’ingrandimento in Consiglio regionale, dove è emersa la necessità di coprire un buco di finanziamento di 120 milioni di euro per evitare che l’opera venga mutilata nel suo percorso o nelle sue fermate. vive lungo l’asse che collega la città di Milano con Monza e Seregno, la promessa di una mobilità moderna sembra essersi trasformata in una lunga attesa costellata di disagi.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Milano-Seregno: il piano salva-metrotranvia per evitare i tagli Metrotranvia Milano-Seregno, mancano 120 milioni: opera a rischio stop Metrotranvia Milano-Seregno, sul rischio stop a Paderno è rivolta in Brianza. Il nodo cantieri a Desio e SeregnoSeregno, 3 aprile 2026 – La metrotranvia Milano Seregno torna al centro delle preoccupazioni dei Comuni brianzoli. Leggi anche: Metrotranvia Milano-Seregno, lavori a rischio stop: mancano 120 milioni