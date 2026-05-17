Al termine del terzo giro del PGA Championship del 2026, Alex Smalley si trova in testa alla classifica, condividendo il primo posto con un altro giocatore. Durante il giro, Smalley ha mantenuto la calma anche quando si trovava in vetta, mentre ancora mancavano 18 buche alla conclusione del torneo. La sua posizione attuale crea un certo fermento tra i partecipanti, con molti che aspettano la conclusione del torneo per capire chi si aggiudicherà il titolo.

Entrato nel 3º round del PGA Championship condividendo la leadership con McNealy, Alex Smalley non si è scomposto durante il moving day. Anzi. Il 29enne americano è riuscito a girare in 68 (due sotto il par) e a prendersi finalmente la vetta della classifica in solitaria staccando di 2 colpi hn bel gruppetto fermo a -4. Dopo un avvio da brividi (3 bogey sulle prime 4 buche e 4 sulle prime 9), Smalley si è rimesso in carreggiata subito all’inizio delle seconde 9. I 5 birdie arrivati (10,13,15,16,18) insieme ai 2 cumulati sulle prime (alla 7 e alla 9) hanno dato ossigeno alla prestazione dello statunitense. Dietro di lui, il gruppetto di inseguitori è formato da Ludvig Aberg, Matti Schmid, Nick Taylor, Jon Rahm e Aaron Rai. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - PGA Championship 2026, Smalley si prende la vetta: grande incertezza a 18 buche dal termine

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Golf, Smalley si prende la vetta del PGA Championship a 18 buche dalla fineEntrato nel 3º round del PGA Championship condividendo la leadership con McNealy, Alex Smalley non si è scomposto durante il moving day.

Golf: al PGA Championship Smalley e McNealy guidano nella grande incertezzaDopo due giri appare fortissima l’incertezza che regna sull’Aronimink Golf Club, la sede del PGA Championship 2026.

Golf, Smalley si prende la vetta del PGA Championship a 18 buche dalla fineEntrato nel 3º round del PGA Championship condividendo la leadership con McNealy, Alex Smalley non si è scomposto durante il moving day. Anzi. Il 29enne ... oasport.it

Golf: al PGA Championship Smalley e McNealy guidano nella grande incertezzaDopo due giri appare fortissima l'incertezza che regna sull'Aronimink Golf Club, la sede del PGA Championship 2026. Tantissimi i giocatori racchiusi in un ... oasport.it