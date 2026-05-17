Nel terzo turno del PGA Championship, Alex Smalley ha ottenuto la leadership condivisa con McNealy, mantenendo la calma durante il giorno di movimento. A 18 buche dalla conclusione, si trova in testa alla classifica generale, mentre prosegue la sfida sul percorso. Nessuna variazione significativa si è verificata rispetto ai turni precedenti, con i giocatori che continuano a confrontarsi per la vittoria. La competizione si avvicina alla fase finale, con diversi atleti ancora in corsa per il titolo.

Entrato nel 3º round del PGA Championship condividendo la leadership con McNealy, Alex Smalley non si è scomposto durante il moving day. Anzi. Il 29enne americano è riuscito a girare in 68 (due sotto il par) e a prendersi finalmente la vetta della classifica in solitaria staccando di 2 colpi hn bel gruppetto fermo a -4. Dopo un avvio da brividi (3 bogey sulle prime 4 buche e 4 sulle prime 9), Smalley si è rimesso in carreggiata subito all’inizio delle seconde 9. I 5 birdie arrivati (10,13,15,16,18) insieme ai 2 cumulati sulle prime (alla 7 e alla 9) hanno dato ossigeno alla prestazione dello statunitense. Dietro di lui, il gruppetto di inseguitori è formato da Ludvig Aberg, Matti Schmid, Nick Taylor, Jon Rahm e Aaron Rai. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Golf, Smalley si prende la vetta del PGA Championship a 18 buche dalla fine

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