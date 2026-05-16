Golf | al PGA Championship Smalley e McNealy guidano nella grande incertezza

Al PGA Championship 2026, disputato all’Aronimink Golf Club, si registra un forte clima di incertezza dopo i primi due giri. Tra i giocatori in testa ci sono un golfista e un altro che hanno ottenuto risultati molto vicini, lasciando aperta la gara. La classifica è ancora molto aperta e non si può prevedere chi potrà conquistare il titolo finale. La competizione prosegue con molte speranze per i partecipanti che cercano di migliorare la loro posizione.

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Dopo due giri appare fortissima l’incertezza che regna sull’Aronimink Golf Club, la sede del PGA Championship 2026. Tantissimi i giocatori racchiusi in un fazzoletto, praticamente tutti quelli nelle prime 30 posizioni (score di +1 nell’estremo basso) che, con un gran giro, possono aspirare al successo e possibili storie che s’intrecciano fanno il loro ingresso nel secondo Major dell’anno. I leader, innanzitutto: se Alex Smalley si conferma girando in un -1 che lo porta a -4, arriva l’aggancio da parte di Maverick McNealy, che risale 14 posti e non è neppure l’unico a farlo. Tre degli altri quattro co-leader di ieri, infatti, scendono: il sudafricano Aldrich Potgieter, il tedesco Stephan Jaeger e l’australiano Min Woo Lee sono a -3 con Chris Gotterup, Max Greyserman e il giapponese Hideki Matsuyama. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Golf: al PGA Championship Smalley e McNealy guidano nella grande incertezza ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video 2026 PGA Championship Round 2 FULL DAY RECAP: Alex Smalley, Maverick McNealy share co-lead Sullo stesso argomento Golf, PGA Championship al via. All’Aronimink difende il titolo Scottie SchefflerSarà una settimana particolarmente calda quella che comincerà domani, giovedì 14, e terminerà domenica 17. Golf, un gruppone al comando del PGA Championship dopo il primo roundI migliori golfisti del panorama internazionale danno il via al secondo Major stagionale. Golf: al PGA Championship Smalley e McNealy guidano nella grande incertezzaDopo due giri appare fortissima l'incertezza che regna sull'Aronimink Golf Club, la sede del PGA Championship 2026. Tantissimi i giocatori racchiusi in un ... oasport.it Who is Alex Smalley? The 2026 PGA Championship contender whose mom is always watchingMaria Smalley has worn many hats for her son Alex, a 29-year-old Duke grad, including caddie, manager, videographer and statistician. nytimes.com