Golf | al PGA Championship Smalley e McNealy guidano nella grande incertezza
Al PGA Championship 2026, disputato all’Aronimink Golf Club, si registra un forte clima di incertezza dopo i primi due giri. Tra i giocatori in testa ci sono un golfista e un altro che hanno ottenuto risultati molto vicini, lasciando aperta la gara. La classifica è ancora molto aperta e non si può prevedere chi potrà conquistare il titolo finale. La competizione prosegue con molte speranze per i partecipanti che cercano di migliorare la loro posizione.
Dopo due giri appare fortissima l’incertezza che regna sull’Aronimink Golf Club, la sede del PGA Championship 2026. Tantissimi i giocatori racchiusi in un fazzoletto, praticamente tutti quelli nelle prime 30 posizioni (score di +1 nell’estremo basso) che, con un gran giro, possono aspirare al successo e possibili storie che s’intrecciano fanno il loro ingresso nel secondo Major dell’anno. I leader, innanzitutto: se Alex Smalley si conferma girando in un -1 che lo porta a -4, arriva l’aggancio da parte di Maverick McNealy, che risale 14 posti e non è neppure l’unico a farlo. Tre degli altri quattro co-leader di ieri, infatti, scendono: il sudafricano Aldrich Potgieter, il tedesco Stephan Jaeger e l’australiano Min Woo Lee sono a -3 con Chris Gotterup, Max Greyserman e il giapponese Hideki Matsuyama. 🔗 Leggi su Oasport.it
2026 PGA Championship Round 2 FULL DAY RECAP: Alex Smalley, Maverick McNealy share co-lead
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