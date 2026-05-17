Due persone sono state arrestate dopo aver tentato di svaligiare l’abitazione di un’anziana di 86 anni a Desenzano. I ladri hanno fatto esplodere petardi e spruzzato spray al peperoncino all’interno dell’appartamento, cercando di portare via circa 500 mila euro. L’anziana, sotto choc, ha assistito all’irruzione e alle aggressioni. Le forze dell’ordine sono intervenute durante il tentativo di furto e hanno fermato i due sospetti, che ora sono in custodia.

Desenzano (Brescia) – Esplodono petardi e spruzzano spray al peperoncino nell’abitazione di una facoltosa 89enne per impossessarsi di orologi preziosi e diamanti e pur di garantirsi la fuga con un bottino da mezzo milione fanno finire l’anziana in ospedale, sotto shock e con difficoltà respiratorie. Ma non hanno tempo di fare festa perché la Mobile li arresta in flagranza di ritorno dal colpo, appena mettono piede nel box di Desenzano. Il covo. Gli arrestati. A finire in manette sono Eros Riviera, 36enne di La Spezia, Vittorio Oberto, 44enne di Desenzano e Luciano Torre, 36enne di Reggio Emilia. Una gang di “elevato spessore criminale“ e “spiccata pericolosità sociale“, ha scritto nell’ordinanza il gip Stefano Franchioni disponendo il carcere, così come chiesto dal pm Carlo Pappalardo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Petardi e spray al peperoncino in casa per derubare un’anziana di 500mila euro: 86enne sotto choc, ladri arrestati

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