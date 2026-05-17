Pescara senza tifosi al seguito in trasferta fino a febbraio 2027!

Il Pescara Calcio non avrà tifosi al seguito durante le trasferte fino a febbraio 2027. Questa decisione riguarda tutte le partite in trasferta della stagione 2026-27, nonostante la stagione precedente si sia conclusa con la retrocessione. La squadra sta affrontando un inizio difficile, con un nuovo campionato che si apre senza la presenza dei supporter fuori casa. La misura si applica a tutte le trasferte programmate fino alla data stabilita.

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