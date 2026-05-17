Pescara senza tifosi al seguito in trasferta fino a febbraio 2027!
Il Pescara Calcio non avrà tifosi al seguito durante le trasferte fino a febbraio 2027. Questa decisione riguarda tutte le partite in trasferta della stagione 2026-27, nonostante la stagione precedente si sia conclusa con la retrocessione. La squadra sta affrontando un inizio difficile, con un nuovo campionato che si apre senza la presenza dei supporter fuori casa. La misura si applica a tutte le trasferte programmate fino alla data stabilita.
La stagione 2026-27 del Pescara Calcio è ben lungi dall'essere vicina, essendo da poco amaramente terminata con la retrocessione quella targata 2025-26, ma inizia già in salita. Il Ministero degli Interni, infatti, ha deciso di vietare tutte le trasferte per i tifosi dei biancazzurri fino al. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Sullo stesso argomento
Pescara-Bari senza tifosi biancorossi: vietata la trasferta ai residenti in PugliaIl prefetto di Pescara ha disposto il divieto di vendita dei biglietti ai sostenitori del Bari per la partita di domenica 8 marzo allo stadio...
Leggi anche: Ternana in trasferta con 379 tifosi al seguito. Dall’aula del Tribunale al primo turno play off
Pescara senza tifosi al seguito in trasferta fino a febbraio 2027!È un lavoro meno vistoso, più lento, ma è quello che permette di trovare ciò che conta davvero. Noi continuiamo a farlo leggendo, verificando e seguendo le tracce giuste anche quando non sono le più ... ilpescara.it
Una tirata d'orecchie ai tifosi del Pescara. Non è normale fischiare il giocatore che ti ha regalato una possibilità su 100 di salvarsi, perché quella possibilità su 100 poi è svanita. Senza di lui c'erano zero possibilità su 100. Il motivo dei fischi? Ancor più ridicolo. - Facebook facebook
Mano pesantissima del Viminale: Pescara senza tifosi in trasferta per quasi un annoMano pesantissima delle autorità sul tifo pescarese. Dopo i gravi incidenti e gli scontri registrati all’esterno dello stadio Adriatico-Cornacchia nel post-partita del match contro lo Spezia, il Prefe ... abruzzoindependent.it
Le dichiarazioni del presidente del Pescara Daniele Sebastiani 48 ore dopo la sconfitta di Padova e le polemiche per il calcio di rigore che non è stato battuto da Lorenzo Insigne. Ne tantomeno dagli altri leader del gruppo x.com