Pescara senza tifosi al seguito in trasferta fino a febbraio 2027!

Da ilpescara.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Pescara Calcio non avrà tifosi al seguito durante le trasferte fino a febbraio 2027. Questa decisione riguarda tutte le partite in trasferta della stagione 2026-27, nonostante la stagione precedente si sia conclusa con la retrocessione. La squadra sta affrontando un inizio difficile, con un nuovo campionato che si apre senza la presenza dei supporter fuori casa. La misura si applica a tutte le trasferte programmate fino alla data stabilita.

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La stagione 2026-27 del Pescara Calcio è ben lungi dall'essere vicina, essendo da poco amaramente terminata con la retrocessione quella targata 2025-26, ma inizia già in salita. Il Ministero degli Interni, infatti, ha deciso di vietare tutte le trasferte per i tifosi dei biancazzurri fino al. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

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