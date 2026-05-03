La Ternana si prepara alla trasferta con 379 tifosi che seguiranno la squadra in un primo turno dei playoff in gara unica a Piancastagnaio. In questa fase, i rossoverdi devono ottenere una vittoria nei tempi regolamentari per passare il turno. La partita rappresenta un momento importante della stagione, con la squadra che affronta l’impegno dopo aver concluso la fase regolare del campionato.

Il tutto per tutto. Stasera a Piancastagnaio, primo turno playoff in gara unica, i rossoverdi avranno a disposizione soltanto la vittoria entro i tempi regolamentari. Lito Fazio recupera pedine importanti e confida in una prova di valore assoluto, anche e soprattutto a livello caratteriale e mentale: "Dovremo essere intelligenti e consapevoli di poter vincere. Non dobbiamo commettere gli errori di domenica scorsa e neanche lasciare troppo campo agli avversari. Serve una reazione orgogliosa, tramutando in energia positiva le cose negative. Per alimentare il sogno i calciatori devono metterci la gamba e anche se si è stanchi si può vincere qualche duello.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ternana in trasferta con 379 tifosi al seguito. Dall’aula del Tribunale al primo turno play off

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