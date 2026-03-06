Per la partita tra Pescara e Bari, valida per la 29ª giornata di Serie B, i tifosi biancorossi residenti in Puglia non potranno assistere all’incontro. È stato imposto il divieto di vendita dei biglietti ai sostenitori biancorossi provenienti dalla Puglia, impedendo così loro di partecipare alla trasferta. La gara si svolgerà senza la presenza dei tifosi ospiti provenienti dalla regione.

Il prefetto di Pescara ha disposto il divieto di vendita dei biglietti ai sostenitori del Bari per la partita di domenica 8 marzo allo stadio Adriatico Il Bari dovrà fare a meno dei propri tifosi nel prossimo delicato impegno del campionato di Serie B. In vista della sfida sul campo del Pescara, valida per la 29ª giornata, è stato infatti disposto il divieto di vendita dei biglietti ai sostenitori biancorossi residenti in Puglia. Il provvedimento è stato adottato dal prefetto di Pescara, Luigi Carnevale, sulla base delle indicazioni arrivate dal Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive (Casms). La decisione è stata presa dopo le valutazioni sul possibile rischio per l’ordine pubblico legato alla presenza delle due tifoserie. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Leggi anche: Basket serie A2 | Ruvo di Puglia - Libertas Livorno, trasferta vietata ai tifosi amaranto

Tutto quello che riguarda Pescara Bari senza tifosi biancorossi....

Temi più discussi: Pescara-Bari senza tifosi pugliesi sugli spalti, disposto dal prefetto il divieto; Pescara-Bari senza tifosi biancorossi: vietata la trasferta ai residenti in Puglia; Vietata ai tifosi del Bari la trasferta a Pescara: stop alla vendita di biglietti per i residenti in Puglia; Pescara – Bari, trasferta vietata ai tifosi biancorossi.

Vietata ai tifosi del Bari la trasferta a Pescara: stop alla vendita di biglietti per i residenti in Puglia«Elevata probabilità che in occasione dell’incontro di calcio Pescara-Bari possano verificarsi gravi turbative per l’ordine e la sicurezza pubblica» ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Pescara-Bari senza tifosi pugliesi sugli spalti, disposto dal prefetto il divietoLo scontro diretto tra Pescara e Bari non avrà sugli spalti una componente importante, ovvero la tifoseria ospite almeno in riferimento ai supporters residenti in Puglia. La delicatissima partita di s ... ilpescara.it

DIVIETO DI TRASFERTA AI RESIDENTI IN PUGLIA PER PESCARA-BARI “Preso atto delle considerazioni espresse dal Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive e ritenendo altamente probabile che in occasione del predetto incontr - facebook.com facebook

SICUREZZA Per #Pescara- #Bari dell’ #8marzo il Prefetto dispone il #divieto di vendita dei #biglietti ai residenti nella regione #Puglia. Decisione inevitabile @ladolcevitamag_ #SerieB @PescaraCalcio x.com