Sanremo la piazza diventa cuore della salute | successo per la prevenzione

Questa mattina, nella città di Sanremo, si è svolta una giornata dedicata alla salute pubblica, con un grande coinvolgimento della comunità locale. L’evento ha visto diverse iniziative rivolte alla prevenzione e alla sensibilizzazione, attirando numerosi cittadini che hanno partecipato attivamente. La piazza principale si è trasformata in un luogo di confronto e informazione, con l’obiettivo di avvicinare la popolazione ai servizi sanitari disponibili.

La città di Sanremo ha vissuto questa mattina una giornata di intensa partecipazione collettiva, con l’obiettivo di accorciare le distanze tra la cittadinanza e il sistema sanitario locale. L’iniziativa, denominata Il Piazzale della Prevenzione, ha lo svolgimento simultaneo di un incontro scientifico presso le sale del Centro Congressi Ariston e di un’area informativa pubblica situata in Piazza Borea d’Olmo, dove diverse realtà del Terzo Settore si sono messe a disposizione per offrire supporto e dialogo diretto ai residenti. L’evento è stato promosso dal consigliere comunale con delega alla Sanità Gianni Mascelli e ha puntato sulla creazione di uno spazio accessibile nei luoghi abituali della vita sociale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sanremo, la piazza diventa cuore della salute: successo per la prevenzione Il Rotary Club Valle Telesina e la prevenzione: successo per la “Domenica della Salute” urologicaTempo di lettura: 2 minutiContinua con risultati straordinari l’impegno del Rotary Club Valle Telesina sul fronte della prevenzione territoriale. Rotary Club Benevento, successo per la “Domenica della Salute” dedicata alla prevenzione ginecologicaTempo di lettura: 2 minutiNonostante la ricorrenza della Domenica delle Palme, l’impegno del Rotary Club di Benevento per il benessere del territorio...